Starters kunnen een flinke voorsprong nemen, want serie-ondernemer en investeerder Jürgen Ingels heeft zijn kennis te boek gesteld. In "50 lessen voor ondernemers" vertelt hij onder meer hoe je moet pitchen en hoe hij als investeerder een businessplan beoordeelt. In Z-Talk heeft hij het ook over de factor geluk en over de impact van de coronacrisis op durfkapitaal.