Khalid Benhaddou is een bruggenbouwer. Hij werd op zijn 18 jaar de jongste imam van het land en is ondertussen directeur van het het expertisecentrum CIRRA dat zich inzet om de problemen van een interculturele samenleving bespreekbaar te maken. Benhaddou is voorstander van een rationele islam, een godsdienstbeleving die in relatie staat met de wereld waarin we leven en die de koranwetten interpreteert vanuit hedendaagse bril. "Islam is een huis met verschillende kamers", zegt Benhaddou. Daarmee verwijst hij naar de vele verschillen die er zijn binnen de islam, net zoals die er ook zijn in onze seculiere samenleving. Een gesprek tijdens de jaarwisseling over verlichtingswaarden, onderwijs en godsdienstbeleving.