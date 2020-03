Europa is het nieuwe epicentrum van de coronacrisis, zo concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie. Veel economen hadden voor deze situatie gevreesd, omdat de vorige crisis van 2009 nog niet is verteerd. We zitten op een gigantische schuldenberg, en opnieuw smeekt de economie om stimulus. Kan ons economisch en monetair systeem deze druk wel aan? Dat zoeken we uit met Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.