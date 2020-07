Nieuw is het fenomeen van aandeelhoudersactivisme niet. Wel dat het meer en meer voet aan de grond krijgt in Europa. Bedrijven die niet voldoende winst genereren voor de aandeelhouders komen in het vizier van aandeelhoudersactivisten. Zij kopen een positie binnen het bedrijf in en drijven vervolgens de druk op om vergaande veranderingen binnen het beleid door te voeren. Aandeelhoudersactivisten hebben de naam roofridders of bedrijfsstropers te zijn omdat ze streven naar korte termijn winsten. In deze Z-Talk nuanceert Lieve Creten, partner M&A bij Deloitte, de negatieve reputatie van aandeelhoudersactivisme.