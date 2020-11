Gui Polspoel praat dit weekend in Z-Talk met Ludwig Verduyn, die net een nieuwe versie heeft uitgebracht van zijn boek "De 200 rijkste Belgen". Want er is wel één en ander verschoven in de ranglijst van Belgische miljardairs. Na 13 jaar is Alexandre Van Damme van de toppositie gestoten, de discrete maar grootste individuele aandeelhouder van bierbrouwer AB InBev. De coronapandemie heeft het aandeel van AB InBev immers meer dan gehalveerd in waarde. De rijkste Belg is nu Eric Wittouck. Deze al even discrete ondernemer legde de basis voor zijn fortuin met de verkoop van de Tiense Suikerraffinaderij.