Z-Talk met Margo Cloet over de ziekenhuishervorming - 05/01/19

Vier op de tien ziekenhuizen zitten in rode cijfers. Daarom wou minister van Volksgezondheid Maggie De Block deze legislatuur het hele ziekenhuislandschap hertekenen. Tot de regering viel en de hervorming er niet door is geraakt. Over de noodzaak van die hervorming, de dieprode cijfers van de ziekenhuizen, het gebrek aan transparantie over de ereloonsupplementen en het nijpende personeelstekort een gesprek met Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.