Artificial Intelligence zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen in ons leven. Toch weten we weinig over de mogelijkheden maar ook de gevaren die gepaard gaan met AI toepassingen. Mieke De Ketelaere is programmadirecteur Artificial Intelligence bij het onderzoeksinstituut Imec in Leuven. In haar boek Mens Versus Machine pleit ze vurig voor het introduceren van 'vertalers' die een brug slaan tussen de AI-ingenieurs en maatschappelijke actoren die de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen beter kunnen inschatten. Mieke De Ketelaere is in deze Z-Talk alvast onze vertaler om de basisprincipes van AI in mensentaal uit te leggen.