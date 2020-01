De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen dit jaar niet uit het nieuws weg te slaan zijn. Hoe verloopt de horse race naar de benoeming van een nieuwe president? Welke rol spelen de partijen in het politieke stelsel en hoe verhoudt het Congres zich tot de president? Paul Verhagen is co-auteur van het boek Het Amerikaanse Presidentschap. Het boek werpt ondermeer een licht op de oorspronkelijk intenties van de Founding Fathers bij de oprichting van de Amerikaanse staat. De burger mocht inspraak krijgen maar ook niet te veel. En dat is niet echt veranderd, volgens de Z-Talk gast Paul Verhagen.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.