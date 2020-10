De verhoging van de minimumpensioenen, zoals de nieuwe regering De Croo die voorstelt, is onbetaalbaar. Tenzij die gepaard gaat met een hervorming van het pensioenstelsel. Dat berekent econoom Peter De Keyzer. Met Jan De Meulemeester neemt hij heel het budgettaire plaatje van de Vivaldi-coalitie onder de loep. Dat er meer zal worden uitgegeven aan pensioenen en uitkeringen, heeft de regering al beslist. Maar de inkomsten die daar tegenover staan, vindt De Keyzer in het regeerakkoord nergens terug. Als we hogere pensioenen willen, zullen we gemiddeld ook meer jaren moeten werken.