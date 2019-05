"Filantropie is het willen goed doen voor anderen, met daden of met geld", dat zegt Professor emeritus Antoon Vandevelde van de KU Leuven. Hij laat zijn licht werpen op het concept 'altruïstisch geven'. Maar hoe vrijblijvend is een schenking van 200 miljoen euro zoals enkele steenrijke Frans families aankondigden na de brand in de Notre Dame in Parijs? Volgens de gele hesjes betalen ze beter hogere belastingen en hogere lonen in plaats van winstmaximalisatie na te streven. Ook de toplonen van CEO's liggen steeds vaker onder vuur. Professor Vandevelde belicht het thema vanuit filosofische en economische standpunt. "