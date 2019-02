Z-Talk met prof. Johan Albrecht - 02/02/19

Nieuwe kerncentrales bouwen, is economisch een moeilijker verhaal dan men denkt. Dat zegt professor Johan Albrecht van de UGent in Z-Talk. Niet alleen is er de enorme kostprijs voor nieuwe centrales, die dikwijls oploopt. Ook de bouw sleept vaak langer aan dan verwacht, zo blijkt uit voorbeelden uit het buitenland. Bovendien komen de centrales in een hernieuwbaar energie-landschap terecht waar de hoge kostprijs op minder uren terugverdiend moet worden.