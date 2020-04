De huidige crisis legt enkele pijnpunten bloot in onze economie zoals de aanvoerlijnen die voor essentiële producten niet gegarandeerd zijn. Professor Johan Lambrecht legde al voor de crisis de vinger op de wonde in zijn boek Economie, de essentie zonder formules. De gevolgen van de globalisatie werden te lang geminimaliseerd en de obsessie voor constante groei is onhoudbaar. Daarmee valt hij ook de universitaire opleiding economie aan die zich te hard profileert als wetenschap die zich in formules en afstandelijke berekeningen laat gieten. Een pleidooi voor de terugkeer naar de oorspronkelijke invulling van politieke economie waarbij kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen in balans zijn.