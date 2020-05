De arbeidsomstandigheden worden bij de voorzichtige heropstart van het bedrijfsleven grondig herzien. Het telewerken zal verder uitgebouwd worden, landschapskantoren zijn daarentegen moeilijk houdbaar in tijden van social distancing. Zijn we bereid een stuk privacy op te geven ten voordele van contact tracing? En is er voor de vakbonden een nieuwe rol weggelegd in deze disruptieve tijden? Onderwerpen waar Monique Ramioul, professor aan het HIVA, al langer onderzoek naar deed en die nu deel uitmaken van een maatschappelijk debat.