Wereldwijd staat een recordbedrag aan schulden uit, maar liefst 250.000 miljard dollar. Bij gezinnen, overheden en bedrijven. Riskeren we daardoor opnieuw in een crisis terecht te komen? Professor Paul De Grauwe van de London School of Economics laat er zijn licht over schijnen. En niet alleen daarover, ook over de besparingen in de Vlaamse cultuursector. Zij moeten de belastingbetaler overtuigen dat de subsidies welbesteed zijn.