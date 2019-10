Toen de Britten in 2016 hun referendum hielden over de Brexit, werkte Hylke Vandenbussche, professor Internationale Economie, als technocrate bij de Europese Commissie. Het zou zo'n vaart niet lopen, was de sfeer die er toen heerste. En toch won het 'Leave' kamp, al was dat met een nipte meerderheid. We zijn nu drie jaar verder en de echtscheiding verloopt moeizaam. De gevolgen voor zowel de Britten als voor Europa zijn dan ook groot. Professor Hylke Vandenbussche onderzocht met haar team van de KU Leuven de impact van een harde en zachte Brexit op de tewerkstelling. Volgens haar baanbrekende methodologie zouden in België tot 40.000 jobs op de tocht staan, in de 27 lidstaten van de EU zelfs 1.200.000 jobs. In Z-Talk bespreken we de resultaten die prof. Vandenbussche bundelde in haar boek De Brexit Saga.