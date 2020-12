De koude in combinatie met mist en nauwelijks wind duwde de elektriciteitsprijs deze week fors omhoog. "Zijn we wel klaar voor een kernuitstap?", vragen sommigen zich daarom af. Met energiespecialist Ruben Baetens bespreken we prangende energiekwesties. Ook de rush op zonnepanelen, zelf elektriciteit verkopen en de uitdaging van elektrisch rijden komen aan bod.