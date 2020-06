Als u cryptomunten zoals de bitcoin koopt, dan stapt u eigenlijk de Far West binnen. Een wereld zonder veel regels of bescherming. Er geldt bijvoorbeeld geen staatsgarantie voor uw virtuele bankrekening. Terwijl hackers er regelmatig in slagen bitcoinrekeningen leeg te plunderen. De Belgische start-up NGRAVE heeft nu naar eigen zeggen een onkraakbare portefeuille voor cryptomunten gemaakt. CEO Ruben Merre toont die oplossing in Z-Talk.