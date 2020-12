"Bedrijven die enkel inzetten op een goede prijs en een digitaal platform, zullen over enkele jaren hopeloos voorbij gestreefd zijn". Aan het woord is Steven Van Belleghem, marketingexpert en auteur van het boek The Offer You Can't Refuse. Bedrijven die daarentegen actief een bijdrage leveren aan een betere wereld, zullen hiervoor door de klant beloond worden. Een gesprek over gebruiksgemak, maatschappelijke uitdagingen en geloofwaardige profilering.