In een kerstspecial van Z-Talk met journalist Jan De Meulemeester blikt captain of industry Thomas Leysen terug op het voorbije jaar: wat is de wereldwijde economische impact van de COVID-19-pandemie en welk herstel verwacht hij in 2021? Leysen spreekt ook uitvoerig over Umicore en Madiahuis, de twee multinationals waarvan hij voorzitter is van de raad van bestuur. De mediagroep Mediahuis kan uitpakken met sterke cijfers, ondanks de dalende advertentiemarkt door de coronacrisis. Voor Umicore verwacht hij de komende jaren een forse groei van de batterij-divisie. Leysen weerlegt dat er een tweespalt is in het bedrijf, met de recyclagedivisie die boomt versus de batterijtak waarvan de winst dit jaar 60 procent terugloopt: 'de vraag naar onze batterijmaterialen gaat enorm toenemen.'