Luchtvaartmaatschappijen gaan door de grootste crisis sinds hun bestaan. Wereldwijd staat het gros van de vliegtuigen aan de grond en enkel staatssteun kan een dreigende golf aan faillissementen verhinderen. Als aan alle aanvragen binnen de EU wordt voldaan, zou er 30 miljard in de luchtvaart gepompt worden. NGO's en milieuorganisaties eisen dat daar duurzaamheidsinspanningen tegenover staan. In Z-Talk een gesprek met transporteconomoon Wouter Dewulf over de toekomst van de luchtvaart.